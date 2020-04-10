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Минкультуры предложило полностью запретить запись фильмов в кинотеатрах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры подготовило проект федерального закона о полном запрете вести запись фильмов в кинотеатрах вне зависимости от целей таких записей. Об этом на Петербургском юридическом форуме сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов", - подчеркнула она.

Основной задачей ведомства она назвала поиск оптимального баланса между зрителями интернет-контента и государственным регулированием.

"Особенно остро эта проблема ощущается в сфере кино, я имею в виду, интернет-пиратство, поскольку экранные копии утекают в сеть и становятся доступными для скачивания и просмотра задолго до окончания проката в кинотеатрах", - сказала министр.

Она напомнила о планомерной работе ведомства и других госорганов и заинтересованных сторон, которые с 2013 года борются с пиратством, и отметила, что здесь достигнуты "определенные результаты".

Минкультуры Ольга Любимова

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