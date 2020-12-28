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Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры внесло в правительство поправки к закону "О кинематографии". Поправки, в частности, разрешат кинотеатрам выводить из зала зрителей, которые ведут съемку с экрана, сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что подготовленный законопроект "вводит прямой запрет на съемку в кинотеатрах, которые наделяются правом удалить зрителя из кинозала при нарушении этого запрета".

Ведомство подготовило эти поправки вместе с представителями кинематографического сообщества. В правительство законопроект был внесен 4 декабря. "Коммерсантъ" отмечает, что это первая с 1994 года попытка изменить правила посещения кинотеатров.

Если поправки будут приняты, зрителям будет запрещено проносить в кинозал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки, пишет газета. Кинотеатр получит право выводить людей из зала за нарушение этого запрета, а также за ведение видеозаписи с экрана, за нарушение общественного порядка, повреждение имущества или нарушение других правил, которые каждый кинотеатр сможет устанавливать самостоятельно.

В законопроекте также прописаны правила возврата билетов. Если зритель передумал идти на сеанс, он сможет вернуть билеты до начала сеанса по правилам кинотеатра. Если сеанс отменяет кинотеатр, зритель получит право на возврат денег, если обратится за ним в течение семи дней.

Эти поправки первой предложила Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), рассказал изданию член ее совета и основатель киносети "Люмен фильм" Павел Поникаровский. По его словам, АВК также предлагала запретить зрителям проносить в зал напитки и еду, кроме тех, что продаются в кинобарах. Это предложение не согласовал Роспотребнадзор, стало известно "Коммерсанту". Глава АВК Олег Березин сказал газете, что ассоциация не будет настаивать на запрете проносить в зал свою еду, кинотеатрам будет достаточно, если им разрешат устанавливать свои правила для зрителей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Минкультуры правительство АВК Олег Березин Павел Поникаровский

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