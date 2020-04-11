Летевший из Москвы в Пермь самолет получил ложное сообщение о минировании

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги после получения сообщения о возможном минировании, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов.

Рейс С7 1157 благополучно сел в Перми, оперативные службы обследовали борт и не нашли опасных предметов.

На борту находились 49 пассажиров и семь членов экипажа.