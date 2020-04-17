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Неизвестный заявил о "минировании" рейса Москва - Южно-Сахалинск

Самолет благополучно приземлился, спецслужбы проверяют борт на наличие взрывного устройства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы в Южно-Сахалинске утром в пятницу осматривают прибывший из Москвы рейс SU-1742 "Аэрофлота", по которому во время полета поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"В Москве поступил анонимный звонок, неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на самолете. Информацию передали командиру экипажа. В аэропорту Южно-Сахалинска к прибытию рейса были стянуты все оперативные службы", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что воздушное судно благополучно приземлилось, все 54 пассажира и 12 членов экипажа были эвакуированы. Самолет сейчас осматривают и заодно готовят к обратному рейсу.

Позднее в аэропорту сообщили, что осмотр самолета завершен, взрывное устройство обнаружено не было. Сейчас борт готовится к вылету в Москву по расписанию - в 11:45 местного времени (03:45 мск).

Москва Южно-Сахалинск Аэрофлот

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