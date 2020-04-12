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Шестеро пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Шестеро молодых людей, находящихся на принудительном лечении, сбежали в воскресенье из психиатрической больницы в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД по региону.

"Сообщение от медперсонала областной психиатрической больницы №1 в микрорайоне Юбилейный о побеге шестерых граждан поступило сегодня ночью", - сообщил собеседник агентства.

Сбежавшие 1992, 1994, 1997, 1998, 2000 и 2001 годов рождения.

Ведется розыск беглецов.

Иркутск

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