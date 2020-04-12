После массового побега из психлечебницы в Иркутске завели уголовное дело

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с побегом пациентов из областной психиатрической больницы №1.

Как сообщает СУ СКР по региону, дело возбуждено по статье "угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности".

Ведомство поясняет, что сбежавшие мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

Из больницы в ночь на воскресенье сбежали шестеро мужчин 1992 - 2001 гг. рождения, находящихся на принудительном лечении.