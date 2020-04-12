У 15 иностранных студентов Мордовского госуниверситета выявлен COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - За последние трое суток из общежития Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева госпитализированы 36 человек, у 15 иностранных студентов выявлен коронавирус.

Как сообщает телеграм-канал республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией, в основном заболевшие - это граждане стран СНГ, постоянно проживающие в общежитии.

10 апреля сообщалось, что из этого общежития был госпитализирован иностранный студент, у которого подтвердился коронавирус. Он съездил в Москву, но не сообщил об этом и не соблюдал меры самоизоляции.

В общежитии был введен карантин, в настоящее время в нем изолировано более 200 человек, большая часть которых - иностранные студенты. За всеми ведется медицинское наблюдение.