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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:06Заразились
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В Ленобласти возбудили дело после заражения коронавирусом 35 мигрантов в общежитии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении организации, которая не навела порядок в находящемся у нее в субаренде нелегального общежития для мигрантов в Новосергиевке. Об этом сообщили в Следственном комитете. В общежитии 35 жильцов заразились коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Дело расследуется по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей или создавшее угрозу таких последствий).

10 апреля сотрудники Роспотребнадзора проверили общежитие и предписали некоторым из жильцов самоизолироваться. Юридическому лицу, в субаренде у которого находится общежитие, было предписано принять меры по ограничению распростраанения инфекции. Однако они этого не сделали, и еще несколько жильцов заразились коронавирусом, констатировали в СК.

В общежитии 14 апреля развернули палаточную больницу на 88 коек, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Лечить мигрантов будут врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы. В общежитии живут около 500 мигрантов.

Ранее сообщалось, что нелегальное общежитие выявил рейд Роспотребнадзора, СК и МВД. Там обнаружил 14 человек с симптомами ОРВИ, которые жили изолированно. Общежитие закрыли на карантин. Собственник взял на себя обязательства по охране, питанию и обеспечению проживающих предметами первой необходимости.

Ленинградская область СКР Новосергиевка МВД Роспотребнадзор коронавирус

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