Власти РФ обозначили середину апреля, как желаемую дату выхода на плато по COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти надеются, что к середине апреля неуклонный рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией остановится.

"Мы хотели бы выйти сначала на "плато". Потому что пока мы растем, и почему я говорю об этих днях - 14-16 апреля - они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос, "можем ли мы на этом плато надолго задержаться?", Голикова заявила, что можем и можем задержаться надолго.

Она отметила, что к середине апреля должно стать ясно, действуют ли ограничительные меры, предпринимаемые в России.

"Мы для себя это 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Вот где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается", - сказала Голикова.

По ее словам, эта дата выбрана в указе президента России неслучайно, она определена с учетом мнения эпидемиологов и медиков.

При этом вице-премьер констатировала, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России точно не разрешится полностью ко Дню Победы.

По ее словам, это ясно из примера китайского города Ухань и провинции Хубэй, где началась эпидемия. Несмотря на частичное снятие ограничений, режим противоэпидемических мер, в том числе ношение масок, дезинфекции и социального дистанцирования, продолжает сохраняться.

Тем не менее, Голикова отметила, что сценарий развития заболевания в стране будет во многом зависеть от дисциплины россиян. "Сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются - значит, выйдем благополучно из этой ситуации. Будем к лету жать друг другу руки", - сказала она.