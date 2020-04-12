Голикова признала, что после COVID-19 придется делать выводы по системе здравоохранения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российским властям будет необходимо проанализировать ситуацию в здравоохранении после спада распространения коронавируса и сделать выводы о дальнейших путях развития отрасли, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Конечно, да. И здесь однозначный ответ. И во многих вещах", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, в России есть и остаются определенные достижения в борьбе с инфекциями. В частности, Голикова подчеркнула, что можно гордиться сохранением структуры санитарно-эпидемического надзора в стране, именно они смогли оперативно встретить коронавиурс и сдержать его быстрый рост.

При этом, признала вице-премьер, власти объективно недостаточно внимания уделяли как раз тому, как насколько эффективно должна быть подготовлена инфекционная служба.