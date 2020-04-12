Свердловский губернатор раскритиковал скопление верующих в храме Екатеринбурга

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал недовольство большим скоплением людей в одном из храмов Екатеринбурга из-за угрозы распространения коронавируса среди прихожан и их близких.

Он напомнил в своем инстаграме, что патриарх Кирилл прямо призвал всех к домашней молитве, и в Вербное воскресенье, и на Пасху, и на другие православные праздники.

Куйвашев также отметил, что в Москве выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей. Один из настоятелей несколько дней назад попал в реанимацию.

"Понимаю, нам сейчас нужна надежда, нужны сила и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм - не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции", - отметил Куйвашев.

По данным оперативного штаба на 12 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировано свыше 2,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число диагнозов по стране выросло до 15,7 тыс.