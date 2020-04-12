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В РПЦ попросили объяснить штрафы, назначенные отправившимся в церковь верующим

В РПЦ попросили объяснить штрафы, назначенные отправившимся в церковь верующим
Вербное воскресенье у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви обратили внимание на сообщения о том, что в Москве были оштрафованы некоторые верующие, которые шли в храмы в праздник Вербного воскресенья.

"Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы", - написал в своём телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее в соцсетях появились известия о таких инцидентах.

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Легойда напомнил, что священники неоднократно обращались и продолжают обращаться к прихожанам с просьбой совершать в эти дни молитву дома. Но он признает, что при этом какое-то количество людей приходило в храм, "тем более что прямого запрета от власти на посещение храмов не было".

"Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы", - отметил представитель Церкви.

Еще 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. "Если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - сказал патриарх, имея в виду святую, которая в отдалении от монастырей и храмов, в уединении спасла свою жизнь и "физическому телу дала силы прожить ровно столько в невероятных условиях, сколько господь дал той замечательной святой подвижнице".

РПЦ коронавирус

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