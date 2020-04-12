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РЖД с 15 апреля отменят еще 32 поезда дальнего следование по РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в связи с падением пассажиропотока продолжает менять график поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.

С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены.

Как пояснили в компании, для сохранения устойчивого межрегионального сообщения населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

Поэтому для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. А если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

РЖД констатируют значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

РЖД

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