РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.

"С 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД), 53 поезда будут временно отменены", - говорится в сообщении.

Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан": ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.

Корректировка графика связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда "Сапсан". По данным РЖД, с 21 марта наблюдается более чем 50%-ное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май - более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май - менее 60% от уровня прошлого года.

РЖД также отмечают важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны. "Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются", - говорится в сообщении.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

Как сообщалось, ранее РЖД из-за падения спроса отменили ряд поездов дальнего следования по РФ, в том числе на маршруте Москва-Санкт-Петербург.