Семья с зараженным COVID-19 ребенком подверглась травле в иркутском Усть-Куте

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Усть-Кутского района Иркутской области направила обращение в главное управление МВД по региону по поводу травли семьи, в которой ребенок заразился коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте муниципалитета.

"После публикации информации оперштаба (...) о появлении в Усть-Куте первого зараженного, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи", - говорится в сообщении.

В своем обращении власти просят проверить факты разглашения персональных данных и травли семьи.

По данным районной администрации, женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Таиланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заражения вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на новую коронавирусную инфекцию.

"У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение COVID-19 проходит бессимптомно", - сказано в сообщении.

Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире.

"К ним прикреплен отряд полиции для охраны", - отмечено в сообщении.

В настоящее время территориальный отдел Роспотребнадзора устанавливает тех, кто контактировал с членами семьи. Прокуратура анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин.