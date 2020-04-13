Власти Сибири пообещали разобраться с травлей граждан из-за коронавируса

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Случаи неадекватной реакции окружающих в отношении людей, зараженных коронавирусом, стали предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и властей регионов Сибири.

Так УФСБ России по Алтайскому краю заинтересовалось материалами травли жительницы Барнаула, первой в регионе заразившейся коронавирусом. В соцсетях появились комментарии с призывами к насилию в адрес женщины, имя которой стало известно после утечки сводки главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава РФ.

В Кемерово врач-педиатр Алексей Левин стал героем публикаций в соцсетях в связи с якобы заражением коронавирусом. Он сообщил "Интерфаксу", что намерен обратиться в полицию по поводу этих фейков.

Медик написал в соцсетях, что он не болен и приемов не вел, но в соцсетях начали распространять сообщения, что он якобы принимал детей, когда на самом деле находился на двухнедельном карантине после возвращения из Испании.

Аналогичный случай произошел в Новосибирской области. Там в мессенджарах начали рассылать недостоверную информацию о сотруднице медицинской организации, вернувшейся из-за границы. О ней также писали, что она якобы больна COVID-19, что региональный штаб опроверг. Подано заявление в полицию.

Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В сосетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации.

Случай травли семьи, в которой ребенок оказался зараженным COVID-19, зафиксирован и в Иркутской области. В соцсетях начали публиковать персональные данные семьи из Усть-Кута, оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка.

К ним прикреплен отряд полиции для охраны.