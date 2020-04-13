Суд объяснил желание рассмотреть дело "Седьмой студии" на фоне коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Суд принял решение возобновить рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии", несмотря на распространение коронавируса, из-за его затянувшегося характера.

"Суд на самом деле возлагал большие надежды, что мы с вами продолжим рассмотрение данного дела, поскольку дело у нас приняло затяжной характер", - заявила судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева на заседании в понедельник.

Судья также отметила, что решила возобновить процесс "с учетом того, что оно (дело) с 18 года поступило в суд, с учетом длительных экспертиз, того, что оно неоднократно уходило в Московский городской суд".

Кроме того, по словам Менделеевой, защитники сами неоднократно указывали на затяжной характер данного процесса.

"Но, к сожалению, вы, уважаемые защитники, стремление суда не разделяете", - заключила судья.

Адвокат Ирина Поверинова, участвующая в деле, возразила суду относительно позиции защиты.

"Мы никогда, нигде и никому не говорили о том, что наше дело носит затяжной характер. И мало того, оно никак не может называться делом, которое затянулось. Мы чуть ли не каждый день были в судебном заседании, никто не болел, никто никогда не опаздывал - ну на 5 минут там кто-то как-то проштрафился. Наше дело при таком огромном объеме томов материалов и свидетелей носит не затяжной характер, а очень даже интенсивный", - отметила адвокат.

В минувший четверг один из фигурантов дела "Седьмой студии", продюсер Алексей Малобродский сообщил "Интерфаксу", что суд принял решение провести назначенное на 13 апреля заседание, несмотря на ограничения, введенные властями из-за угрозы распространения коронавируса.

Как отмечалось в сообщении суда, которое получили участники процесса, "рассмотрение дела (...) состоится, разрешено нахождение в здании суда и в процессе в резиновых перчатках и масках, все усиленные санитарно-эпидемиологические меры в помещении суда надлежащим образом соблюдаются, в зале судебного заседания работает бактерицидная лампа".

Вместе с тем, все защитники и все подсудимые попросили суд отложить процесс в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до окончания карантинных мер.

На заседании в понедельник также выяснилось, что один из адвокатов - Ксения Карпинская и подсудимый Юрий Итин в настоящее время находятся на больничном. В свою очередь, адвокат Дмитрий Харитонов, защищающий Серебренникова, сообщил суду, что режиссеру рекомендовано соблюдать карантин, поскольку он страдает астмой.

Прокурор Михаил Резниченко, в свою очередь, отметил, что сторона государственного обвинение считает возможным возобновить процесс при условии полной явки.

В итоге суд решил отложить заседание на 20 апреля. Слушатели и журналисты на него попасть не смогут, поскольку в настоящее время в столичные суды ограничен доступ лиц, не участвующих в процессах.

Обвиняемые по делу "Седьмой студии"

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, Малобродский - бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра", экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Никто из них свою вину не признает.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.

Верховный суд России с 19 марта 2020 года ввел ограничения для работы российских судов из-за распространения коронавируса. Так, по решению ВС, в рамках уголовного производства суды могут рассматривать только дела безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения. Начиная с 8 апреля Верховный суд разрешил судьям самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не относящимся к такой категории.