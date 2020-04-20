Суд отложил процесс по делу "Седьмой студии" на 6 мая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии".

"Судебное заседание отложено на 6 мая в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее суд решил возобновить рассмотрение дела, отложенное в середине марта почти на месяц из-за распространения нового коронавируса. Вместе с тем, в назначенный день - 13 апреля - суд не смог вернуться к процессу из-за того, что несколько участников оказались на больничном.

Решение возобновить разбирательство суд объяснил затяжным характером дела. Сторона защиты настаивает на том, что процесс можно продолжать только после снятия карантинных мер из-за коронавируса.