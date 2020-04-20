Суд отложил процесс по делу "Седьмой студии" на 6 мая
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии".
"Судебное заседание отложено на 6 мая в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Ранее суд решил возобновить рассмотрение дела, отложенное в середине марта почти на месяц из-за распространения нового коронавируса. Вместе с тем, в назначенный день - 13 апреля - суд не смог вернуться к процессу из-за того, что несколько участников оказались на больничном.
Решение возобновить разбирательство суд объяснил затяжным характером дела. Сторона защиты настаивает на том, что процесс можно продолжать только после снятия карантинных мер из-за коронавируса.
Дело "Седьмой студии"
Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение из бюджета 133 млн рублей, которые в 2011-2014 годах основанная Серебренниковым автономная некоммерческая организация получила на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, Алексей Малобродский - бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра", экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Никто из них свою вину не признает.
В сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.