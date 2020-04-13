Академик РАН спрогнозировал новую вспышку COVID-19 осенью

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Новая вспышка заболеваемости коронавирусом может возникнуть осенью, считает академик РАН, гендиректор "Федерального научного-клинического центра физико-химической медицины" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вадим Говорун.

"Мы можем сказать вполне определенно, что следующая встреча будет. Китайские ученые прогнозируют ее на начало ноября, но на самом деле плюс-минус месяц, (новая возможная вспышка - ИФ) очень сильно зависит от погодного фактора и от фактора миграции. Очевидно только одно, что такая встреча состоится и состоится она осенью. Как раз задача научного сообщества выработать очень четкие национальные рекомендации, что надо делать", - сказал Говорун в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

При этом он считает, что прогнозировать, как будет проходить вспышка COVID-19 осенью, пока невозможно. Говорун также уточнил, что благодаря тестам, которые проводятся для выявления заболевших коронавирусом, можно точнее спрогнозировать пики заболеваемости и то, насколько распространен вирус.

"Учитывая количество инфицированных людей можно спрогнозировать точные сроки наступления пиков эпидемического процесса, чтобы подготовить систему здравоохранения к адекватному ответу", - добавил он.