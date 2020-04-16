Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь-июль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик эпидемии коронавируса в России будет в июне-июле.

"Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были - каждый день количество заболевших будет больше, и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать", - сказал Малышев на пресс-конференции в Москве в четверг.

Он отметил, что многие болеют коронавирусом без симптомов: "Вначале таких было 10-30%, а где-то и 50% болеющих - без клинических признаков. Увеличивается количество переболевших, это неплохо".

Малышев считает, что вакцина в любом случае будет создана не раньше, чем через год-полтора после начала разработки.