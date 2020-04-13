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Смертность в РФ снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Смертность в России в настоящее время на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На совещании с президентом РФ он заявил, что на сегодня в стране стабильная ситуацию по сравнению с предыдущим годом.

Мурашко сообщил, что в настоящее время в стационарах страны находится всего 17 тыс. пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией.

Кроме того, по словам министра, 300 больных коронавирусом поставлены на дистанционный учет.

"Из них более 240 на аппаратах ИВЛ, 3 на аппаратах экстракорпоральной мембраной оксигенации, одна пациентка беременная и один ребенок на аппаратах ИВЛ", - сказал Мурашко.

Он отметил, что наблюдается положительная динамика по снятию пациентов с ИВЛ: "За выходные с аппаратов ИВЛ сняли две роженицы и еще 8 человек".

Как пояснили "Интерфаксу" в Минздраве, это пациенты, которые стоят на учете в федеральных реанимационно-консультационных центрах и консультируются федеральными специалистами.

Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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