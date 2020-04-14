Число заразившихся коронавирусом в России достигло 21,1 тыс. человек

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случаев COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, всего в России диагностировано более 21 102 тыс. (+15%) заболевших COVID-19 в 82 регионах.

При этом в Москве - 1489 новых случаев за сутки. Таким образом, общее число диагнозов в столице достигло 13 002. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 - в Петербурге и 97 случаев - в Коми.

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек. При этом за сутки в Москве выписано 179 человек, девять человек - в Красноярском крае, по 4 - в Краснодарском крае, Брянской и Воронежской областях и Калмыкии, 3 - в Ярославской области, по 2 - в Ленинградской, Свердловской, Липецкой, Саратовской областях и Башкирии. По одному выписанному в Ивановской, Оренбургской, Омской, Томской областях, Пермском, Приморском краях и Адыгее.

Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек. В Москве за сутки произошло 13 летальных исходов, в Московской области - пять, две смерти в Башкирии и по одному летальному исходу во Владимирской и Воронежской областях.