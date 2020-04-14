Рыбопромышленники пожаловались Госдуме на штрафы от ФСБ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пограничники ФСБ начали штрафовать рыбопромышленников за производство продукции из рыбных отходов в море, бизнес оценил потенциальные потери из-за этого в 1,2 млрд рублей в год. Как пишет "Коммерсантъ", об этом говорится в письме Союза рыбопромышленников Севера (СРС).

Они пожаловались председателю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Союз предупредил, что из-за штрафов компании могут прекратить производство продукции из отходов в море. В организации подсчитали, что на 2020 год общий допустимый улов трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях был около 50 500 тонн, из рыбы может получиться примерно 16 000 тонн отходов, которые пошли бы на производство 2000 тонн консервов и 13 000 тонн муки. Стоимость этой продукции союз оценил в 1,2 млрд рублей.

От штрафов страдают компании, которые занимаются прибрежным рыболовством и производят в море продукцию из рыбных отходов. Речь идет, прежде всего, о консервах из печени трески и рыбной муке, которая используется в качестве корма. Это разрешено законом и выгружать продукцию на берег можно в живом, свежем и охлажденном виде, сказал замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников.

По его словам, погрануправление ФСБ по западному арктическому району считает консервы из печени трески и рыбную муку продукцией, произведенной из водных биоресурсов, и требует, чтобы она доставлялась на берег в живом, свежем или охлажденным виде, что невозможно. В результате компании получают штрафы за нарушение режима прибрежного рыболовства, всего в судах находится более 70 дел против капитанов и владельцев судов.

Сенников напомнил, что по техрегламенту ЕАЭС внутренности водных биоресурсов относятся к возвратным отходам и не должны попадать под ограничения по доставке на берег.

"Отрасль постепенно приходит к тому, чтобы максимально осваивать квоту и использовать рыбу, не оставляя отходов. Но из-за несогласованности действий пограничников и Росрыболовства возникает вопрос, зачем ставить мукомольную установку, если в итоге за нее оштрафуют", - заявил глава союза Константин Древетняк. По его словам, компаниям в этой ситуации проще выбрасывать отходы в море, чем инвестировать в современные суда.

Чтобы избежать остановки производства, союз предложил уточнить в законе, что при прибрежном рыболовстве на берег доставляется не только рыбная продукция, но и продукция из отходов, а также перечислить ее виды, включив в них рыбную муку, печень трески консервированную и т. д.

В Росрыболовстве эти предложения поддержали. В пресс-службе ФСБ на запрос "Коммерсанта" не ответили. Сенников рассказал, что "Мурманский траловый флот" получал разъяснение Росрыболовства о том, что закон о рыболовстве никак не регламентирует производство продукции из отходов, а в действиях компании ничего противозаконного нет, но пограничники отказались использовать это разъяснение в работе.