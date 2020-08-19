Рыбопромышленники пожаловались Минсельхозу на новые претензии ФСБ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - У пограничной службы ФСБ появились новые претензии к рыбодобывающим компаниям - ведомство под угрозой штрафов требует от них прекратить "выпуск готовой продукции" на судах, ведущих промысел в прибрежной зоне, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение Союза рыбопромышленников Севера (СРС) к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В этом письме говорится, что в августе пограничная служба ФСБ по Западному Арктическому району уведомила СРС о незаконности производства рыбной и другой готовой к употреблению продукции на судах, работающих в прибрежной зоне.

СРС в обращении отмечает, что закон о рыболовстве разрешает производить продукцию на судах, а также доставлять ее в порт в живом, свежем и охлажденном виде. Однако закон не уточняет, какую именно продукцию можно изготавливать, поэтому погранслужба ФСБ считает такую деятельность незаконной в целом, поясняют рыбопромышленники.

В СРС также обращают внимание, что из-за больших расстояний доставка сырой рыбы до берега без обработки невозможна: весь улов нужно выпотрошить и охладить, иначе рыба испортится. Однако даже такая обработка может быть истолкована ФСБ как незаконное производство, говорится в письме Минсельхозу.

По словам замдиректора УК "Норебо" Сергея Сенникова, штрафы для рыбодобывающих компаний за производство готовой к употреблению продукции на прибрежных судах будут в разы превышать стоимость улова. Между тем, оспорить решение пограничной службы ФСБ, "судя по практике, почти невозможно", отмечает топ-менеджер.

В письме СРС говорится, что для решения проблемы нужно лишь наделить Росрыболовство функциями по определению перечня рыбной и иной продукции, которую можно производить в море на прибрежных судах. В Росрыболовстве идею СРС поддержали. Рыбопромышленники просят Патрушева помочь в урегулировании с погранслужбой ФСБ вопроса производства продукции на судах в прибрежной зоне.

В Минсельхозе обращение союза не прокомментировали, но признали, что прибрежное рыболовство накладывает на компании некоторые ограничения. В ФСБ на запросы "Ъ" не ответили.

Производство продукции из рыбных отходов тоже оказалось под запретом

Между тем ранее у пограничников возникли претензии к рыбопромышленникам из-за производства на судах в море продукции из рыбных отходов, писал "Ъ" в апреле. Тогда сообщалось, что пограничники начали штрафовать компании за такую деятельность. Бизнес оценил потенциальные потери из-за этого в 1,2 млрд рублей в год.

Тогда сообщалось, что СРС пожаловался председателю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Союз предупредил, что из-за штрафов компании могут прекратить производство продукции из отходов в море.

Речь идет, прежде всего, о консервах из печени трески и рыбной муке, которая используется в качестве корма. Однако погрануправление ФСБ по Западному Арктическому району сочло консервы из печени трески и рыбную муку продукцией, произведенной из водных биоресурсов, и потребовало, чтобы она доставлялась на берег в живом, свежем или охлажденным виде, что невозможно. В результате компании начали получать штрафы за нарушение режима прибрежного рыболовства, против капитанов и владельцев судов были возбуждены десятки дел.