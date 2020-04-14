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Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина

Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Нежирное мясо и рыба, зерновой хлеб, овощи и фрукты должны составлять рацион людей на самоизоляции или в карантине, рекомендует Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания).

Рекомендации размещены на сайте управления Роспотребнадзора по Москве в виде памятки с инфографикой. Основная рекомендация - придерживаться принципов здорового питания, потребляя 1500-1800 ккал в сутки (для здорового взрослого человека). Режим питания - три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин), а также один-два перекуса.

Исключить нужно газировку, мучные и сахарные кондитерские изделия, колбасы всех видов, майонез, фастфуд и чипсы. Выбирая мясо и рыбу, предпочтение следует отдать нежирным сортам. Молоко и молочные продукты тоже должны быть нежирными.

В рационе должны присутствовать свежие овощи и фрукты - порядка 400 грамм в сутки, цельнозерновой или отрубной хлеб, растительные масла, яйца (3-4 раза в неделю). Также специалисты рекомендуют витаминно-минеральные комплексы в составе биологически активных добавок к пище (БАД), причем отмечено, что стоит выбрать также БАД с успокаивающим действием. Кроме того, эксперты советуют не забывать пить чистую воду - не менее двух литров в сутки.

ФИЦ питания основан в 1930 году как Государственный центральный институт общественного питания Наркомздрава РСФСР. С 1944 года вошел в состав Академии медицинских наук СССР. В 2013 году центр - на тот момент носивший название НИИ питания РАМН - был передан в подчинение Федерального агентства научных организаций России, потом реорганизован под названием ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. В 2018 году передан в министерство науки и высшего образования.

ФИЦ питания Роспотребнадзор

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