В Кемерове изолировали подъезд дома после обнаружения COVID-19 у вахтера

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кемерове жильцов целого подъезда дома в Рудничном районе изолировали, поскольку у вахтера при входе выявили коронавирус. Это подтвердила замглавы областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

На брифинге ее попросили прокомментировать сообщения об этом в соцсетях. Чиновница это подтвердила, но предложила не акцентировать на этом внимание.

"Я считаю, что мы уходим в персоналии. Не надо этого делать, не надо (говорить. - ИФ.) в каком доме, в каком районе, не потому что кому-то нравится что-то скрывать. Каждый из нас может заболеть, никому потом это (распространение данных. - ИФ.) не понравится", - сказала Кутькина.

Глава регионального Минздрава Михаил Малин напомнил, что уже были случаи нападок на зараженных в соцсетях: пользователи выявляли их после публикации примерных данных о них в СМИ.

На вечер 14 апреля в Кузбассе выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Топках.