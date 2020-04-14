Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

Россияне рассказали, что в первую очередь сделают после отмены режима самоизоляции

Россияне рассказали, что в первую очередь сделают после отмены режима самоизоляции
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Выход на прогулку в парк или на природу станет первым шагом, который предпримет каждый четвертый россиянин (23%) после того, как в РФ будет завершен режим самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что больше всего на природу после самоизоляции захочет вырваться молодежь в возрасте до 24 лет - 26% респондентов данной возрастной категории.

Следующим по важности шагом, который следует предпринять после длительного сидения дома, является поход в парикмахерскую или в салон красоты. Согласно опросу, это является приоритетом для каждого десятого россиянина, а среди респондентов в возрасте 45 лет и старше в салон красоты после отмены ограничений хотят отправиться 15%. При этом мужчины в желании стать красивее ненамного уступают женщинам - 9% и 10% респондентов соответственно.

Исследование показало, что как только завершится режим самоизоляции, 9% россиян первым делом отправятся в спортзалы, среди опрошенных в возрасте до 24 лет эта доля составляет 14%.

По данным Superjob.ru, выехать на дачу или в деревню сразу захотят 7% россиян.

Согласно опросу, приоритет покупкам в магазинах после того, как завершится вынужденное сидение дома, отдадут лишь 3% сограждан, больше всего об этом мечтают респонденты в возрасте 25-34 лет (4%), среди россиян, имеющих доход менее 30 тыс. рублей в месяц, считают первым делом пойти в магазин после самоизоляции 5% опрошенных.

Опрос был проведен 6-11 апреля среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 341 населенном пункте, во всех федеральных округах РФ.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Superjob

Новости

В АТОР заявили, что волны банкротств туроператоров из-за коронавируса не будет

"Группа ГАЗ" оштрафована на 250 000 рублей за очереди на заводской проходной

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

"Т Плюс" сообщила о снижении собираемых платежей в апреле на 46%

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 21,1 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 21,1 тыс. человек

Рыбопромышленники пожаловались Госдуме на штрафы от ФСБ

Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина

Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина

"Интерфакс" объявляет о начале университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки"

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

В Петербурге завели дело из-за фейка о коронавирусном заражении в институте ФСБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');