Коронавирус заставит россиян экономить на всех статьях расходов, кроме пяти

Три четверти опрошенных ждут рецессии для российской экономики

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россияне планируют сократить расходы на большинство товаров и услуг, и 50% опрошенных связывают эти планы с пандемией COVID-19. Увеличивать затраты респонденты планируют только на пять категорий товаров и услуг; в этот перечень попали домашний интернет и свежие продукты.

Таковы результаты исследования BCG и "Ромира" "COVID-19 - Срез потребительских настроений №1: Российские потребители - новая реальность". Социологи опросили 1200 человек по всей России, в исследование было включено более 40 категорий товаров и услуг (продовольственные товары, товары длительного пользования, одежда, транспорт, туризм и здравоохранение).

Планы нарастить расходы

Пять категорий, в которых ожидается повышение расходов, связаны либо с опасениями по поводу здоровья, либо с введением режима самоизоляции.

Расходы на коммунальные услуги планируют увеличить 23%, сократить - 8%. 11% опрошенных собираются увеличить расходы на домашний интернет, 7% - сократить. Также в списке мобильная связь (13% против 9%), безрецептурные лекарства (16% против 12%) и свежие продукты (16% против 13%).

Что такое "свежие продукты", опрошенным не объяснили. Обычно к ним относят молочные продукты, мясо, овощи и фрукты, говорится в исследовании.

Во всех остальных категориях доля тех, кто собирается сократить расходы, превышает долю готовых потратить больше.

Экономия на продуктах

По остальным категориям продуктов опрошенные чаще планируют сократить расходы.

Так, 28% опрошенных планируют в ближайшие полгода сократить расходы на алкоголь, в то время как увеличить расходы готовы только 8% респондентов. 16% потребителей планируют тратить меньше на замороженные и консервированные продукты (14% готовы увеличить расходы), 15% - на бакалею (14% собираются увеличить закупки). Сократить затраты на детское питание готовы 8% потребителей (против 5%, которые собираются тратить больше).

38% респондентов объяснили, что планируют покупать меньше алкоголя, потому что хотят сократить ежемесячные расходы на него, а 20% - потому что ожидают сокращения своих доходов в следующем месяце. 23% респондентов не планируют покупать алкоголь, потому что уже запаслись.

Самые большие запасы сформированы в категории бакалеи - у 34% респондентов. 48% опрошенных собирается сократить расходы на бакалею из экономии (21% планирует сокращение ежемесячных расходов на эту категорию, 27% ждут падения доходов).

Большинство из тех, кто планирует увеличить покупки свежих продуктов и бакалеи, сделают это, потому что ожидают роста цен или планируют создать запасы.

Самой же популярной причиной для роста покупок алкоголя стало ожидание какого-либо события или особого случая (27% опрошенных).

Экономия на одежде, непродовольственных товарах и развлечениях

В сегменте одежды и роскоши снижение спроса ожидается во всех подкатегориях. Меньше всего изменятся расходы на детскую одежду: 19% опрошенных сказали, что хотят сократить эти траты, 5% - наоборот, увеличить.

Снизить расходы на покупку спортивного снаряжения и одежды планируют 31% респондентов, на женскую одежду - 34%, на мужскую - 32%, на сумки, украшения и другие аксессуары - 35%, на обувь - 37%, на ювелирные украшения - 25%. Доля потребителей, готовых увеличить расходы на покупку этих товаров, составляет 2-6%, в зависимости от категории.

34% опрошенных собираются снизить траты на мебель и предметы интерьера, 35% - на мобильные электронные устройства, 37% - на стационарную электронику и бытовую технику.

20% потребителей планируют сэкономить на покупке средств по уходу за волосами, лицом и телом, 29% - на косметике и парфюмерии, 21% - на играх и игрушках, 14% - на товарах для дома.

43% респондентов собираются сократить затраты на посещение кинотеатров (увеличить расходы по этой статье готовы только 9% опрошенных), 39% планируют меньше тратить на рестораны (5% - больше), 41% потребителей хочет снизить расходы на посещение спа-салонов, тематических парков и концертов (и только 4% готовы увеличить траты на эти услуги).

Также значительная доля респондентов собирается в ближайшие полгода снизить расходы на подписки на видео-платформы (35%) и доставку продуктов (34%). В то же время доля тех, кто, напротив, собирается тратить на эти сервисы больше, довольна существенна (20% и 17% соответственно).

Опрос показал, что 75% респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и ожидают наступления рецессии, а 40% не уверены в устойчивости своего финансового положения.

"Россия вместе со всем миром находится в "идеальном шторме". Граждане и элиты оказались одинаково не готовы к такому стремительному негативному сценарию. Сокращение затрат, создание запасов, рост расходов на домашний досуг - естественная реакция на разворачивающийся экономический кризис. Главный вопрос, ответ на который ждут все: как в долгосрочной перспективе будет действовать государство. Уже сегодня очевидны целые отрасли, требующие серьезной поддержки. Чем быстрее она будет оказана, тем меньше вероятность, что к экономическим последствиям текущего положения добавятся и социальные", - прокомментировал результаты опроса президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин.