Производители тепличных овощей договариваются с ритейлерами об увеличении прямых закупок

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Производители тепличных овощей договариваются с представителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) об увеличении прямых закупок их продукции ритейлом, сообщила ассоциация "Теплицы России". Они рассчитывают, что это поможет "оптимизировать ценообразование" на овощи.

В АКОРТ (объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту") сообщили, что стороны договорились обсудить возможность расширения прямых закупок через прямые переговоры производителей с торговыми сетями.

"Сегодня все понимают, что введение фиксированных торговых наценок - это крайняя мера, которая, действительно, зачастую носит нерыночный характер. Ассоциация "Теплицы России" и Ассоциация компаний розничной торговли договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве", - сказала через пресс-службу гендиректор "Теплиц России" Наталья Рогова (ее слова приведены в сообщении отраслевой ассоциации).

Ассоциация "Теплицы России" объединяет тепличные хозяйства и предприятия смежных отраслей. В ее состав входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.