Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратил его внимание на политику торговых сетей "Пятерочка", "Лента" и "Магнит" в области наценок на продукцию.

"Вчера президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных заработных плат", - сказал Володин.

"Мне только что дали справку по торговым сетям - "Пятерочка", "Лента", "Магнит", которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции: по огурцу. Они закупают по 27, 50 рублей за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рублей. Такая же ситуация по помидорам, такая же ситуация по другой плодоовощной продукции. Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела", - сказал спикер Госдумы.

Володин попросил премьер-министра изложить этот вопрос на заседании правительства.

Встреча проходила в формате видеоконференции.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов озвучил меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса и связанных с этим проблем. В частности, безработным в апреле-июне будут выплачивать пособие в размере одного МРОТ, а пострадавшим семьям с детьми от трех до семи лет будут помогать вне зависимости от дохода за прошлый год.