Рошаль потребовал отменить проверку СКР в больнице в Уфе из-за вспышки COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль потребовал прекратить доследственную проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова (РКБ) в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусной инфекцией.

"На вопрос все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава. Считаю, что это сегодня не вопрос Следственного комитета Башкирии", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой палаты.

Отмечается, что главврач клиники Эльза Сыртланова "находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и со всем медперсоналом, внутри закрытой больницы", "подвергает себя опасности заразиться и умереть".

По мнению Рошаля, инициированная СКР проверка "полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации".

"Мы призываем Центральный Следственный комитет России (дать - ИФ) оценку действиям башкирских следователей и прекратить доследственную проверку Республиканской клинической больницы", - говорится в заявлении.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Башкирии агентству "Интерфакс" сообщили, что знают о требованиях Рошаля, но отказались комментировать их. По словам сотрудника пресс-службы, ведомство продолжает доследственную проверку в РКБ.

РКБ закрылась на карантин из-за коронавируса 6 апреля, после смерти от инсульта 80-летней пациентки с коронавирусом. Больница закрылась вместе с пациентами и сотрудниками.

Вслед за РКБ полностью или частично закрылись стационары в трех городах Башкирии: Октябрьском, Белебее и Бирске. Пациенты этих клиник заболели ОРВИ после выписки из республиканской больницы. В Стерлитамаке закрылась городская больница N1.

По последним данным, в здании находятся более 600 пациентов и более 600 сотрудников. Часть персонала клиники остается дома на самоизоляции. Инфицирование COVID-19 подтверждено у 54 пациентов и сотрудников РКБ.

В РКБ проведены все санитарные мероприятия, определены "грязная" и "чистая" зоны, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, организовано питание сотрудников и пациентов. Врачи продолжают обследование пациентов, выписанных из РКБ "в ретроспективе 14 дней".

11 апреля республиканское СУ СКР начало проверку действий руководства РКБ по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер ее руководством.

Проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией пациентов и сотрудников РКБ также проводит региональная прокуратура, ее ход находится на контроле Генпрокуратуры РФ.