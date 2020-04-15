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Мурашко предупредил о неготовности ряда регионов к работе с больными COVID-19 в большом объеме

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более половины регионов готовы оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 в полном объеме, однако часть регионов, где заболеваемость низкая, к такой работе не готовы, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"28 апреля должны все регионы оказаться в полной расчётной готовности, мобилизованной медицинской службы. И мы видим, что на сегодня уже больше 50% регионов ее прошли. Но мы видим те регионы, которые не полностью ее пошли или медленно движутся непосредственно к достижению цели", - сказал Мурашко в интервью в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам министра, есть ряд регионов, неготовых к работе с больными коронавируса в большом объеме.

"Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах", - подчеркнул Мурашко.

Министр отметил, что персонал медицинских организаций, которые не вовлечены в процесс оказания помощи больным с коронавирусом, не готовы к работе с такими больными. "Персонал считает, что это заболевание, будет лечиться только в тех клиниках, которые развёрнуты по этому профилю... Это не так, они должны быть готовы все. И меня сейчас больше всего настораживают именно все остальные медицинские организации, которые оказывают плановую и экстренную помощь, и медицинский персонал, вот он должен быть готов", - добавил Мурашко.

Он также сообщил, что в настоящий момент прорабатывается увеличение мощностей по производству средств индивидуальной защиты для медиков.

"Сегодня мы видим, что есть определённые места, в которых действительно сталкиваемся (с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков - ИФ), что на несколько дней хватает, поэтому срочно туда перебрасывается", - сообщил Мурашко, уточнив, что сейчас работает специальная рабочая группа, которая отслеживает где есть дефицит по средствам индивидуальной защиты, чтобы своевременно его пополнять.

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