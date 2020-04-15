Коронавирус добрался до Чукотки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом диагностировали на Чукотке, сообщила пресс-служба правительства округа.

"В Чукотском автономном округе официально подтвержден первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Положительный результат дали пробы анализов мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи. Симптоматика и клиническая картина COVID-19 у пациента отсутствуют.

Отмечается, что также результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз коронавирусной инфекции у мужчины в Билибино. Клинических симптомов также не наблюдается, инфицированный чувствует себя удовлетворительно.