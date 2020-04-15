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В единственном регионе РФ без коронавируса выставят дополнительный пост на границе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай - единственного региона в России, где пока нет заражений коронавирусом, Олег Хорохордин призвал контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре правительства региона в среду.

"Наша главная цель - обеспечить безопасность жителей, принять все необходимые меры. Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Вирус к нам могут только завезти, я призываю тщательно контролировать соблюдение режима самоизоляции. Прошу представителей органов внутренних дел усилить разъяснительную работу на Чуйском тракте при въезде в регион и рассмотреть вопрос об организации дополнительного временного поста на границе Усть-Канского района и Солонешенского района Алтайского края", - процитировали в пресс-центре слова Хорохордина.

В настоящее время в Республике Алтай случаев заболевания нет - все проведенные тесты дали отрицательный результат. На медицинском наблюдении находятся 172 человека.

Особые меры приняты в регионе и в связи с предстоящим празднованием Пасхи.

"В настоящее время в регионе закрыты все воскресные школы, в храмах проводится регулярная дезинфекция, прихожан призывают молиться дома и не посещать церкви. В каждом храме работает телефон "горячей линии", в случае необходимости прихожане имеют возможность проконсультироваться по любому вопросу и пригласить священника на дом. Для того, чтобы граждане отпраздновали Пасху дома, будет организована трансляция богослужения в Свято-Макариевском храме Горно-Алтайска", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщалось, Республика Алтай осталась единственным регионом в стране, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако в непосредственной близости с регионом находится Алтайский край, где заражены уже 48 человек.

Алтай

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