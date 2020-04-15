Сатанисты задержаны в Краснодаре

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ пресекли в Краснодаре деятельность последователей международной сатанинской организации, возбуждено уголовное дело о распространении экстремистских материалов, сообщила в среду пресс-служба краевого управления ведомства.

Задержанные позиционировали себя как адептов международной сатанинской организации Legion Ave Satan. Им предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму, в том числе с использованием интернета. Они находятся под подпиской о невыезде.

По информации пресс-службы, у адептов сатанинской организации изъяли литературу и атрибуты для проведения обрядов. Литература направлена на экспертизу с целью установления признаков экстремизма.