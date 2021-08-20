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СК попросил арестовать фигурантов дела о жертвоприношении в Ленобласти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - СК сообщил о задержании мужчины и женщины, которых вместе с арестованной ранее парой заподозрили в совершении ритуального убийства в Ленинградской области в 2016 году.

Это Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые, им предъявлено обвинение в убийстве, следствие попросит суд их арестовать.

Их задержали в ходе расследования дела Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко, которым вменяют совершение двух ритуальных - в Приозерском районе Ленобласти и в Карелии.

По версии следствия, Трегубенко и Большакова познакомились на основании "общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся "сатане", которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

В 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии, "желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия", говорится в пресс-релизе.

Дома у Трегубенко и Большаковой в Балашихе нашли наркотики. Следствие установило, что их расфасовывали их по пакетам и сверткам перед продажей.

Расследуя убийство в Карелии, следователи установили причастность пары к совершению ритуального убийство в Ленинградской области. Как полагает следствие, Трегубенко и Большакова в 2016 году ради религиозного убийства вступили в сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину - будущую жертву.

В лесу у станции Приозерск они его избили и убили ножом, выяснили в СК. Следователи и криминалисты нашли в в этом лесу в земле останки и одежду, по описанию похожую на ту, которая была у погибшего.

Трегубенко и Большаковой вменяют совершение убийства и покушение на сбыт наркотиков (ч. 1 ст. 105 УК ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК).

СКР Ленинградская область Карелия Балашиха Ольга Большакова Андрей Трегубенко

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