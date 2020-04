"Детский мир" закрыл 88 магазинов в РФ в условиях ограничений из-за коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" временно закрыл 88 магазинов одноименной сети в России из-за ограничений, связанных с коронавирусом; это более 10% от общего числа торговых точек этой сети в РФ.

По состоянию на 15 апреля большая часть магазинов "Детского мира" в России продолжает работать, говорится в сообщении компании.

В Казахстане временно закрыто 36 магазинов, при этом в 19 закрытых торговых точках организованы места выдачи заказов интернет-магазина "Детского мира".

В России сеть "Детский мир" объединяет 731 магазин (с учетом пяти "ПВЗ "Детмир"), уточнили в компании. В Казахстане у ритейлера 38 магазинов.

В среду ритейлер опубликовал операционные результаты за I квартал. Выручка группы выросла на 11,2%, до 31 млрд рублей с 27,9 млрд рублей годом ранее. Темпы роста выручки "Детского мира" замедлились (в I квартале 2019 года рост составлял 16,1%, в IV квартале - 13,4%).

Продажи сопоставимых магазинов сети "Детский мир" в России и Казахстане выросли на 4% (в IV квартале - на 5%, в I квартале 2019 года - на 7,2%). Рост был обеспечен увеличением трафика на 4,4% (в IV квартале рост составлял 7,9%, годом ранее - 8,2%). Средний чек при этом сократился на 0,4%. В России Lfl-выручка (Like for like, показатель выручки, сравнивающий текущий и прошлый периоды) сети в январе-марте выросла на 3,5% за счет увеличения трафика на 3,9% (в I квартале 2019 года рост LfL-продаж российских магазинов составлял 6,6%, трафика - 7,5%).

"Несмотря на значительный спрос на товары первой необходимости в середине марта, мы наблюдали существенный отток трафика в торговых центрах в последнюю декаду месяца", - сказала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова (ее слова процитированы в сообщении). Наиболее важным направлением бизнеса в текущих условиях она назвала развитие онлайн-канала.

По итогам I квартала выручка онлайн-сегмента выросла более чем в два раза (на 110,5%), до 5,4 млрд рублей, при этом в марте доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" в России достигла 25%.

Как работает "Детский мир" в условиях режима самоизоляции

После того, как стало известно об ограничениях с 28 марта из-за коронавируса, компания объявила, что ее магазины продолжат работать. В рамках реализации указа президента России "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", правительство утвердило перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

В этот список вошли 23 категории, в том числе подгузники, пеленки, соски-пустышки, бутылочки для кормления и детские гигиенические средства. Это распоряжение дает юридическое основание для сети "Детский мир" продолжить работать в период действия режима повышенной готовности для обеспечения населения товарами первой необходимости, отметил ритейлер.

"Наша компания оперативно реагирует на новые вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Мы пониманием всю ответственность и социальную значимость работы нашей сети в период действия режима самоизоляции. Для защиты здоровья наших покупателей мы ввели бесконтактную доставку онлайн-заказов. Курьеры интернет-магазина, а также сотрудники розничных магазинов и распределительных центров компании снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Во всех торговых помещениях и зданиях компании проводится усиленная дезинфекция", - сказала CEO "Детского мира" Давыдова.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

На конец марта группа объединяла 846 магазинов, включая 772 магазина "Детский мир", расположенные в 297 городах России, Казахстана и Белоруссии, 5 магазинов "ПВЗ Детмир", а также 46 магазинов развивающих игр ELC, 12 магазинов ABC и 11 магазинов товаров для животных "Зоозавр".