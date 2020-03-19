"Детский мир" сообщил о взлете спроса на товары первой необходимости

У ритейлера в разы выросли продажи детского питания, подгузников и игрушек

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" сообщил о росте продаж за последние дни на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Основной спрос зафиксирован на товары первой необходимости, а именно детское питание и подгузники, говорится в сообщении компании. Так, в категории "питание" продажи выросли 6,7 раза, продажи подгузников - в три раза. В категориях "кормление и уход" рост составил 2,8 раза, "одежда и обувь" - 3,5 раза, "игрушки" - 2 раза.

Городами-лидерами продаж были Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород. Продажи в интернет-магазине в последние дни по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли более чем в три раза, при этом доля онлайна в общем объеме продаж сети "Детский мир" в России составила более 18%.

Ритейлер также сообщил о значительном увеличении товарного запаса и готовности к повышенному спросу. "В рамках сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране "Детский мир" заблаговременно увеличил товарный запас в значительном объеме для обеспечения доступности детских товаров в период повышенного спроса. Весь ассортимент, в том числе товаров первой необходимости, в полном объеме представлен в розничной сети и интернет-магазине", - отмечается в сообщении.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".

Ранее в марте стало известно, что торговые сети в РФ зафиксировали рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры на фоне ажиотажа вокруг коронавируса и падения курса рубля. При этом дефицита в магазинах не наблюдается, сообщал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.