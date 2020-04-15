Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"От лица ветеранских организаций мы направили такое обращение президенту Владимиру Путину", - сказал Шаманов в среду "Интерфаксу".

"К сожалению, исходя из складывающейся ситуации в мире невозможно в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада", - добавил депутат.

"В связи с этим от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

По мнению авторов, "это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России".

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Шаманов, лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич, председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" Валерий Востротин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борис Громов.