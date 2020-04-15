Военные перебросили авиацию в Подмосковье для участия в параде Победы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО перебазированы в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО переброшены из пунктов постоянной дислокации на аэродром "Кубинка" в Московской области для участия в воздушной части военного парада 9 мая в Москве, говорится в сообщении ЗВО, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Военные заявили, что к участию в параде Победы привлечены 28 самолетов и вертолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО, базирующиеся в Ленинградской, Курской, Воронежской, Тверской областях и Карелии.

Ранее на "Кубинку" прибыли специалисты инженерно-технического состава, также была доставлена аэродромная техника для обслуживания самолетов и вертолетов. "Уже сейчас завершена теоретическая подготовка с изучением района и условий проведения предстоящих полетов", - отмечается в сообщении.

В ЗВО заявили, что, в частности, 9 мая над Красной площадью пролетят истребители Су-35 и Су-30, дальние перехватчики МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной Охотник".

Ситуация с коронавирусом в РФ и возможность переноса парада 9 мая

Подготовка к параду проходит на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России. Оперативный штаб в среду сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 3,38 тыс. новых случаев заболевания. Общее число инфицированных в стране почти достигло отметки 25 тысяч. В Москве за сутки зарегистрировано 1774 новых случая.

Решений о переносе праздничных мероприятий в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, но парад Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Как готовятся к параду Победы в Москве

В пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" ранее сообщили, что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция 7 мая.

По данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Пресс-службы военных округов сообщают, что подготовка к параду Победы идет в ряде российских городов.