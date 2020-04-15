Два патрульных катера "Раптор" спустили на воду в Петербурге

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Два новых патрульных катера проекта 03160 типа "Раптор" в среду спустили на воду на новом судостроительном комплексе ОАО "Пелла" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

По словам Главкома ВМФ Николая Евменова, которого цитирует пресс-служба, катера планируется ввести в состав Балтийского флота в июне этого года после испытаний.

По его словам, в настоящее время идет подготовка экипажей катеров.

Евменов отметил высокую эффективность катеров данного типа в обеспечении безопасности баз ВМФ.