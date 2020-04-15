Путин велел проследить за соблюдением трудовых прав работников на "удаленке"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова внимательно следить за соблюдением трудовых прав работников, переведенных на удаленный режим работы из-за коронавируса.

"Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы", - сказал Путин, обращаясь к главе Минтруда.

"Понял, Владимир Владимирович", - ответил Котяков главе государства.

Кроме того, Котяков рассказал президенту о работе "горячей линии" Роструда. "В круглосуточном режиме линия работает, к нам поступает порядка 5-6 тысяч звонков и обращений, более 50 операторов присутствует постоянно на рабочем месте и предоставляет консультации для граждан", - сообщил Котяков.

Он уточнил, что заявку на консультацию также можно оставить на сайте онлайнинспекция.рф. Письменные консультации будут предоставлены в течение трех рабочих дней, сообщил Котяков.