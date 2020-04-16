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Единороссы внесут в Трудовой кодекс раздел о работе на удаленке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты думской фракции единороссов подготовят поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе, рассказал первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что в ТК есть глава о дистанционке, но ее когда-то писали "для бабушек-надомниц". Теперь в кодексе может появиться целый новый раздел об удаленной работе, который затронет широкий круг работников, добавил депутат.

По словам Исаева, необходимость изменить ТК назрела, поскольку из-за пандемии коронавируса много людей перешли на дистанционный режим работы и могут на нем остаться и после отмены введенных ограничений. Днем ранее о необходимости таких поправок речь зашла на онлайн-совещении лидера "Единой России" Дмитрия Медведева с представителями бизнеса.

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Андрей Исаев Госдума Трудовой кодекс коронавирус Единая Россия Дмитрий Медведев

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