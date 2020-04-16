В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, 27-летнюю беременную жительницу Хасавюрта в среду доставили на вертолете в Махачкалу и госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

У нее обнаружили коронавирус и подключили в тяжелом состоянии к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не помогло, и ночью женщина умерла.