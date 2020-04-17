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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
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Три белоруски с коронавирусом родили клинически здоровых младенцев

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Три пациентки с COVID-19 родили в Белоруссии клинически здоровых младенцев, сообщили врачи.

"У нас родили три женщины, у нас три новорожденных. Часть женщин была прооперирована, часть родила естественным путем. Пациентки чувствуют себя хорошо, дети клинически здоровы, ждут результатов ПЦР", - заявил завотделением шестой городской клинической больницы Дмитрий Никитин в интервью телеканалу "Беларусь-1".

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Известно, что двое детей родились в 6-й больнице 15 апреля. А на следующий день в роддоме у женщины с подтвержденным коронавирусом родился еще один младенец. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР. Врачи отмечают, что заражение новорожденных - крайне редкое явление.

"Ведение родов не отличается у женщин с инфекцией COVID от других пациентов. То есть мы проводим и кесарево сечение по показаниям, они могут рожать и самостоятельным путем", - сказал Никитин.

Шестая городская клиническая больница одной из первых была переквалифицирована для приема пациентов с COVID-19.

Белоруссия

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