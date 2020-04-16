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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
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Медики Петербурга заявили о риске заражения коронавирусом до 40 тыс. человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - При самом неблагоприятном сценарии в Петербурге заразятся коронавирусом порядка 40 тыс. человек, подавляющее большинство перенесет заболевание в легкой форме, заявил глава рабочей группы по противодействию COVID-19 в городе, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

Пандемия коронавируса

"Абсолютное большинство (потенциальных зараженных - ИФ), 35 тыс. - это должны быть легкие больные, которые должны будут лечиться дома. Тяжелых больных мы планируем около 6 тыс., и мы к этому абсолютно готовы, если говорить о прогнозе. Все стационарные мощности к этому времени будут готовы", - сказал Шляхто в четверг на пресс-конференции.

По его словам, за последнюю неделю темпы прироста числа заболевших увеличились. "С 20 марта по 12 апреля скорость прироста была в режиме благоприятного сценария, удвоение количества шло за семь дней. С 12 апреля по настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с реализацией комбинированного сценария - переход на удвоение количества выявляемых случаев каждые пять дней. Наша задача - вернуться за следующую неделю к удвоению за семь дней", - сказал Шляхто.

По данным оперативного штаба, в Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 7,9 тыс. человек, зафиксировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге отмечены 1083 случая заражения COVID-19, умерли семь человек, выздоровели 170. На карантине находится 4386 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 892 - на самоизоляции.

Петербург Евгений Шляхто коронавирус

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