Курсанты военного училища в Тюмени заразились коронавирусом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области выявлены два новых очага заражения коронавирусом, сообщила на брифинге в четверг заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Один очаг в Ярковском районе, второй - в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище", - сказала Кузнечевских.

По ее словам, в училище коронавирусом заразились курсанты. По данным фактам проводятся проверки.

Позднее в Минобороны РФ уточнили, что коронавирус диагностирован у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища. Все инфицированные изолированы и переведены на карантинный режим. Состояние их, как отмечается, нормальное. Ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме

Военные отметили, что инфицированные находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

"В училище на постоянной основе продолжаются мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств. Пробы, взятые в ходе тестирования ещё 352 курсантов дали отрицательные результаты", - сказали в Минобороны.

По словам военных, предварительно установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища.

14 апреля в Минобороны РФ заявили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой.

"Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование", - сообщили в Минобороны.

"В результате непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние 5 лет", - сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что в войсках развернуто 5554 стационарных контрольных пункта термометрии, сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.

Свыше 3,4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число достигло почти 28 тысяч, сообщил оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что очаги заражения коронавирусом выявлены в Уватском и Абатском районах Тюменской области. В регионе зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались.