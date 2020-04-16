Первый случай COVID-19 подтвержден в белорусской армии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В белорусской армии подтверждено первое заражение коронавирусом COVID-19 у военнослужащего, сообщила официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

"Военнослужащий 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов был госпитализирован с пневмонией. Тест на коронавирус дал положительный результат. Это первый случай COVID-19 в белорусской армии", - сказала она.

Заболевший военнослужащий госпитализирован в главный военный клинический медицинский центр в Минске.

Гаврусик заверила, что ситуация находится под полным контролем минобороны, а все военнослужащие из подразделения, в котором служит заболевший военный, уже изолированы.

"Недавно белорусские военные медики как раз проводили тренировки, отрабатывая действия по изоляции возможных зараженных на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Весь алгоритм действий был отработан, никакой паники нет", - добавила представитель минобороны.

По состоянию на 16 апреля в Белоруссии зафиксировано 4204 случая заболевания коронавирусом, 40 человек скончались.