Минобрнауки РФ не исключило, что новый учебный год в вузах начнется онлайн

Фото: Reuters

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Миноборнауки РФ не исключает, новый учебный год в вузах придется начать в дистанционном режиме.

"Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, отвечая на последний ваш вопрос, самые разные варианты, и не исключаем возможности начала учебного года онлайн", - сказал глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос, будет ли снят режим изоляции к сентябрю и готовятся ли в министерстве начать учебный год в режиме онлайн.

Фальков подчеркнул, что министерство делает акцент на качестве образования и, выбирая стратегию, будет исходить из этого.

Прием в вузы не отменяется

Фальков заявил, что все российские университеты готовятся к приему абитуриентов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

По его словам, решение о приеме новых студентов лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, и многие вузы не могут от него отказаться. В некоторых регионах работает всего по одному вузу, и они остаются точкой притяжения для молодежи.

Вопросы о том, как будет проходить приемная кампания, остаются, однако в базовом сценарии министерство рассматривает обычный порядок - со сдачей ЕГЭ, которые в России являются основной и самой массовой формой вступительных экзаменов.

Фальков добавил, что многие вузы готовы максимально перевести прием документов в дистанционный режим с применением онлайн-технологий. Тем не менее, в некоторых высших учебных заведениях, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания (например, творческие вузы), могут возникнуть сложности.

"Такую ситуацию мы обсуждаем и ищем наиболее приемлемые решения с тем, чтобы не поступиться качеством. Потому что если взять творческие вузы, (. . .) каждый из них - уникальное явление, и там личный контакт во многом определяет решение, кто будет принят, и кто не будет принят. И сложно себе представить, что они все смогут перевести онлайн; скорее всего, если что-то и смогут, то совсем незначительную часть", - сказал Фальков.

Решение для творческих вузов ищут совместно с Минкультуры России. Что касается дополнительных вступительных испытаний, которые разрешено проводить крупным классическим университетам по ряду специальностей, то "значительная часть подобного рода испытаний" может быть организована онлайн, считает Фальков. Так, по его мнению, абитуриентов, поступающих на журналистскую специальность, можно тестировать в режиме онлайн-диалога с экзаменатором.