Решение о сроках ЕГЭ будет принято после майских праздников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Окончательное решение о сроках или возможном переносе ЕГЭ будет обсуждаться после майских праздников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Пока предполагается, что эти экзамены начнутся 8 июня.

Министр допустил, что если с развитием эпидемии возникнет угроза здоровью школьников, ЕГЭ могут перенести. Форма проведения экзаменов меняться не будет, добавил он.

"Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы сохранится", - сказал Кравцов.

Министерство просвещения с 20 апреля запустит по телевидению ежедневные видеоуроки для подготовки к ЕГЭ. Сначала их будет показывать "Триколор ТВ", с 27 апреля к проекту подключится Общественное телевидение России. По мнению Кравцова, это поможет готовиться к экзаменам школьникам на удаленных территориях.

Ранее 17 апреля министр сказал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) этой весной проводить не будут, после консультаций с учителями, родителями и региональными властями их решили перенести на осень. Ранее в Минпросвещения допускали, что ВПР можно будет провести дистанционно.

В России уже отменили досрочные ЕГЭ, основную волну перенесли с 25 мая на 8 июня, приемную кампанию в вузах продлили до 10 августа и пообещали, что часть вузов будет принимать документы у абитуриентов через интернет.